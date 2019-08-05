Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублейИзвестия вчера в 22:20
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.
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с чего всё началось
Судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти два миллиарда рублей, об этом сообщает местный портал “Воскресенские деловые вести”.РИА Новостивчера в 20:58
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Суд заставил уборщицу выплатить 2 миллиарда рублей по долгам подставной фирмы
Life.ru09 августа в 14:14
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