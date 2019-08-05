с чего всё началось

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.

Наука Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы Представления о «ядерной зиме» возникли в 1980-х, когда моделирование показало, что полномасштабное применение атомного оружия СССР и США будет иметь и непрямые последствия, приводя к серьезным и опасным изменениям климата.

Футбол «Бавария» отказалась от приобретения Сане после полученной им травмы По их данным, "Бавария" учла серьёзность травмы нападающего – у немца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена – и решила отказаться от трансфера.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Происшествия Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.

Общество Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии.

Происшествия В Приангарье признали пострадавшими от паводка 45 тысяч жителей Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшими от паводка в регионе к настоящему времени признаны 45 тыс. человек.

Происшествия В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.

Футбол «Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.

Общество Медведев отметил роль строительной отрасли Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

Происшествия Из психбольницы под Волгоградом сбежали двое осужденных Двое заключенных, находящихся на принудительном лечении, сбежали из психиатрической больницы под Волгоградом, полиция ищет их, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону Антон Корнаухов.

Экономика Gett предупредил о возможном росте цен на такси на 20% Водитель и таксопарки после осуществления сделки просто перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси», отмечается в сообщении представителей компании.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Космос NASA предупредило о потенциально возможной астероидной угрозе Ученые из NASA предупредили о потенциально возможной астероидной угрозе.

Здоровье В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.

Единоборства Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.

Технологии Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию Huawei Pay Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию платежной системы Huawei Pay, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Политика Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Космос Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера Как отметил в этой связи интернет-портал, на Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.

Армия и оружие Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.

Политика На Украине обыскали танкер из-за посещения Крыма Украинские силовики провели обыск на танкере «Мария», который подозревается в контрабанде нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота.