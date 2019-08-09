с чего всё началось

Несколько лет назад женщина, как пишет издание, пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали подписать некие документы, в результате чего она стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона долларов, а затем обанкротилась.

Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

Экономика Fitch повысило кредитный рейтинг России Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

Экономика В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.

Происшествия В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Общество Оппозиционный митинг в Москве завершился без происшествий Согласованный с московскими властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму завершился на проспекте Сахарова в 16:30, передает корреспондент "Интерфакса".

Политика Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.

Армия и оружие КНДР заявила об испытаниях «нового оружия» 10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Общество Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.

Происшествия Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Кино Выход фильма «Охота» отменили на фоне стрельбы в США В связи с трагедиями киностудия Universal Pictures отменила релиз фильма «Охота», где по сюжету расстреливают людей.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Футбол «Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Политика Бывшего гендиректора «Рустави 2» отпустили под залог Тбилисский городской суд отпустил под залог в размере 40 тыс. лари бывшего генерального директора грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамию.

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Политика По делу о «Межигорье» подозрения предъявили двум бывшим украинским президентам Украинские следователи объявили подозрения по делу о выведении с госсобственности резиденции «Межигорье», которую в итоге получил Виктор Янукович.

Футбол «Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евро «Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год.

Происшествия Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 30 Число жертв обрушившегося на восточное побережье КНР тайфуна "Лекима" возросло до 30 человек, еще 18 жителей пока считаются пропавшими без вести.

Происшествия На заводе биотоплива в Бразилии произошел взрыв В бразильском штате Сан-Паулу произошел взрыв резервуара с этанолом на заводе по производству биотоплива, передает ТАСС.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.