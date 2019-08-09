Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублейРИА Новости вчера в 20:58
Несколько лет назад женщина, как пишет издание, пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали подписать некие документы, в результате чего она стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона долларов, а затем обанкротилась.
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с чего всё началось
Судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти два миллиарда рублей, об этом сообщает местный портал “Воскресенские деловые вести”.РИА Новостивчера в 20:58
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Суд заставил уборщицу выплатить 2 миллиарда рублей по долгам подставной фирмы
Life.ru09 августа в 14:14
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