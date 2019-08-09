с чего всё началось

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.

Армия и оружие Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо Российские военные доставили 500 продовольственных наборов жителям района Баб аль-Макам в сирийском Алеппо, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Евгений Казарин.

Политика Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал» Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.

Общество На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.

Армия и оружие В ДНР показали последствия обстрела Коминтерново со стороны ВСУ По словам Пушилина, ДНР готова симметрично ответить на агрессию со стороны ВСУ в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе, которое было согласована Контактной группой в Минске.

Происшествия США сомневались в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Футбол Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Лекима» Гидрометцентр Приморского края объявил штормовое предупреждение на вечер воскресенья и понедельник в связи со смещением по Китаю тайфуна "Лекима", который косвенно повлияет на погоду в Приморье.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Экономика Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Единоборства Россиянин Кунченко потерпел первое поражение на турнире UFC Fight Night 156 Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Кунченко проиграл бразильцу Гилберту Бернсу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 156.

Теннис Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.

Происшествия В Румынии туристический поезд сошел с рельсов Туристический поезд «Мокэница» сошел с рельсов в горах Марамуреша, сообщается на странице Инспекции по чрезвычайным ситуациям румынского округа Марамуреш в Facebook.

Финансы Граждане РФ чаще вносят деньги через банкоматы, чем снимают В четыре раза чаще используют банкомат для внесения денег на счет, чем для их снятия граждане России.

Наука В Новой Зеландии обнаружены останки гигантского попугая Палеонтологам удалось обнаружить на территории Новой Зеландии окаменелые останки новой разновидности попугаев.

Религия РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой "В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.

Происшествия В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.

Волейбол Иван Яковлев: «В третьей партии матча с Кубой немного расслабились» Блокирующий сборной России Иван Яковлев высказался о победе над Кубой (3:0) в матче квалификационного турнира к Олимпиаде-2020 в Токио.

Политика Экс-гендиректора «Рустави-2» отпустили под залог Тбилисский городской суд выпустил под залог бывшего гендиректора грузинской телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию, сообщает RT.

Армия и оружие Китайские гиперзвуковые ракеты обогнали российские «Авангарды» и «Сарматы» Максимальная скорость, достигнутая боевой частью российского ракетного комплекса «Авангард» составила 27 МАХ, что означает лишь незначительное отставание КНР от России в сфере гиперзвукового вооружения, но лишь по отдельным параметрам.

Гаджеты Samsung представит 12 августа 108 Мп мобильную камеру В 108 Мп датчике скорее всего будет реализован такой же режим.