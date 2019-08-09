с чего всё началось

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.

Авто Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.

Армия и оружие Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа Израильские военные в воскресенье утром вступили в перестрелку с вооруженным палестинцем на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Здоровье У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

Футбол Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить в „Сочи“ Мхитаряна» Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна.

Кино Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США Премьера фильма "Охота" (The Hunt) была запланирована на 27 сентября.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Экономика Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.

Футбол «Сент-Этьен» обыграл «Дижон» в матче первого тура Лиги 1 Футбольный клуб «Сент-Этьен» одолел футболистов команды «Дижон» в матче первого тура французской Лиги 1.

Происшествия Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии Взрыв крупного резервуара с этанолом привел в субботу к пожару на заводе по производству биотоплива в бразильском городе Нова-Индепенденсия (юго-восточный штат Сан-Паулу).

Политика В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.

Происшествия «Гуляющих» после акции на проспекте Сахарова начали задерживать Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать в центре Москвы «гуляющих» после согласованной акции на проспекте Академика Сахарова.

Общество Пугающая деталь на снимке девочки едва не стоила ей жизни Правда, основное внимание пользователей привлекла запечатленная на снимках змея, сползающая с дерева, а также пугающая близость рептилии и ребенка.

Религия Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.

Армия и оружие ВСУ разрешили своим снайперам убивать мирных жителей Донбасса Киев разрешил своим снайперам стрелять в Донбассе по любым целям. В том числе — по мирным жителям.

Футбол На стадионе АЗ обрушилась крыша На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.

Шоу-бизнес Фадеев отказался продюсировать Наргиз Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.

Транспорт ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа Автомобилисты возобновят активность на столичных дорогах с 26 августа — после окончания сезона отпусков и в связи с подготовкой к новому учебному году.