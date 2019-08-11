Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублейИзвестия вчера в 22:20

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.
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с чего всё началось
В подмосковном городе Воскресенске работающая дворником женщина оказалась должна почти два миллиарда рублей, сообщает местный портал "Воскресенские деловые вести
".
Газета.Ru01:15

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Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей

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