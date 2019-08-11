с чего всё началось

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.

Армия и оружие Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.

Авто Ford Motor создаст в Китае новые производственные и научно-исследовательские центры Американская компания Ford Motor планирует создать производственный научно-исследовательский центр и операционный центр на востоке Китая в провинции Цзянсу.

Общество Роспотребнадзор опубликовал требования к производству и продаже кваса Перечень требований к производству и реализации кваса обнародовал Роспотребнадзор.

Гаджеты Rode выпускает микрофон Lavalier GO, предназначенный для использования с системой Wireless GO Каталог компании Rode пополнил микрофон Lavalier GO профессионального уровня, разработанный специально для использования с системой Wireless GO.

Происшествия В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.

Происшествия В ДТП погибла известная украинская балерина На Украине в ДТП погибла балерина Светлана Исакова.

Политика Елизавета II разочаровалась в британских политиках из-за Brexit Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в политиках страны, которые не могут действовать в условиях Brexit.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Политика В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Шоу-бизнес Пользователь Сети заподозрил Ольгу Бузову в бессмертии Исполнитель Степа Марсель опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию из 1980-х годов, на которой изображен портрет девушки, похожей на певицу Ольгу Бузову.

Общество В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек "За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Политика Киевская пропагандистка Ницой рассказала, что «убьет» Украину Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.

Политика Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Происшествия Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.

Здоровье Тверские блоги: зожники, намордники, псевдопатриоты и «олбанский» язык Эксперты в своей отрасли и колумнисты "МК в Твери" привычно рассуждали об актуальных и волнующих их темах.

Футбол «Барселона» не хочет платить за переход Неймара Как сообщает Marca, руководство каталонской команды заинтересовано в повторной подписи контракта с 28-летним нападающим сборной Бразилии, однако не будет платить за этот переход, настаивая исключительно на обмене игроками.

Религия Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.