Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублейLenta.ru 02:40

В подмосковном Воскресенске дворник на предприятии ЖКХ оказалась должна около двух миллиардов рублей. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает М24. Несколько лет назад женщина устраивалась на работу курьером.
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с чего всё началось
Судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти два миллиарда рублей, об этом сообщает местный портал “Воскресенские деловые вести
”.
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Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей

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