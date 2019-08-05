с чего всё началось

В подмосковном Воскресенске дворник на предприятии ЖКХ оказалась должна около двух миллиардов рублей. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает М24. Несколько лет назад женщина устраивалась на работу курьером.

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Происшествия Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.

Происшествия При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.

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Армия и оружие В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Авто АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.

Космос В Китае запустили первую многоразовую ракету LinkSpace является первой частной компанией в Китае, которая исследует космос и разрабатывает продукты аэрокосмических систем.

Политика Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что зарубежные силы на протестной акции, которая 10 августа прошла в Москве на проспекте Академика Сахарова, использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона.

Происшествия Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Происшествия Все пятеро погибших при взрыве в Северодвинске были из Сарова Пятеро сотрудников «Росатома», погибшие при взрыве во время испытаний в Северодвинске, жили в Сарове, работали в конструкторском бюро № 12 РФЯЦ-ВНИИЭФ.

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