с чего всё началось

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.

Общество Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Авто АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Гаджеты LG создаёт смартфон двойного складывания Z-Fold Речь, как сообщает ресурс LetsGoDigital, идёт об аппарате двойного складывания Z-Fold.

Общество Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар.

Религия Мусульмане Петербурга начали отмечать Курбан-байрам В воскресенье, 11 августа, исповедующие ислам жители Петербурга встречают одно из главных событий года - праздник Курбан-байрам.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Политика Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Авто Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России Лидером по продажам в России среди люксовых моделей остаётся Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.

Футбол Ари пропустит две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту» Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари сообщил РИА Новости, что пропустит две недели из-за травмы и не поможет своей команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту".

Происшествия В Норвегии произошла стрельба в мечети Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Наука Астробиологи отправили на МКС 18 штаммов бактерий Исследователи запустили на МКС серию миниатюрных реакторов, которые позволят вырастить бактерии — они могут извлекать ресурсы из горных пород на Земле.

Общество Медведев отметил роль строительной отрасли Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

Технологии От какой дозы компьютерных игр можно умереть? 10 августа 2005 года компьютерные игры впервые убили человека Южнокорейский ремонтник бойлеров по имени Сынсоп Ли (Seungseob Lee) умер после того, как провёл в интернет-кафе 49 часов за игрой StarCraft, чрезвычайно популярной в той стране.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.