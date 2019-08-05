Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублейИзвестия вчера в 22:20
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей. Задолженность пытаются взыскать судебные приставы, пишут «Воскресенские деловые вести». По данным издания, три года назад женщина пыталась устроиться в одну из московских фирм курьером.
Читать в источнике
Оценить166
с чего всё началось
Судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти два миллиарда рублей, об этом сообщает местный портал “Воскресенские деловые вести”.РИА Новостивчера в 20:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд заставил уборщицу выплатить 2 миллиарда рублей по долгам подставной фирмы
Life.ru09 августа в 14:14
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:02, Вашингтон
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Гаджеты
LG создаёт смартфон двойного складывания Z-Fold
Речь, как сообщает ресурс LetsGoDigital, идёт об аппарате двойного складывания Z-Fold.
Обновлено в 02:00
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар.
Обновлено вчера в 12:45
Религия
Мусульмане Петербурга начали отмечать Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, исповедующие ислам жители Петербурга встречают одно из главных событий года - праздник Курбан-байрам.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал, кто победит в «морском бое» между РФ и США
Силы НАТО в Черном море будут уничтожены в «первые часы» военного конфликта в море в случае «морского боя» с Россией.
Обновлено в 00:44
Кино
«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма
Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании
Обновлено в 02:22
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
В столичном районе Люблино возле торгового центра «Москва» произошла массовая драка
На дороге около места происшествия образовалась пробка, - сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 03:31
Авто
Составлен топ-10 самых популярных люксовых автомобилей в России
Лидером по продажам в России среди люксовых моделей остаётся Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.
Обновлено в 00:55
Футбол
Ари пропустит две недели из-за травмы и не сыграет с «Порту»
Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари сообщил РИА Новости, что пропустит две недели из-за травмы и не поможет своей команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским "Порту".
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Наука
Астробиологи отправили на МКС 18 штаммов бактерий
Исследователи запустили на МКС серию миниатюрных реакторов, которые позволят вырастить бактерии — они могут извлекать ресурсы из горных пород на Земле.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Медведев отметил роль строительной отрасли
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Обновлено в 03:40
Технологии
От какой дозы компьютерных игр можно умереть?
10 августа 2005 года компьютерные игры впервые убили человека Южнокорейский ремонтник бойлеров по имени Сынсоп Ли (Seungseob Lee) умер после того, как провёл в интернет-кафе 49 часов за игрой StarCraft, чрезвычайно популярной в той стране.
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.
Обновлено вчера в 22:48