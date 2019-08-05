с чего всё началось

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины. Теперь она обязана выплатить долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов.

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Экономика Сколько будет стоить нефть к концу лета? По мере восстановления аппетита к риску и возвращения опасений по поводу возможных перебоев с поставками из Персидского залива вследствие конфронтации вокруг Ирана, к концу августа цена на бочку Brent окажется около $60 или выше, предположил Потапов.

Политика Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

Общество Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.

Происшествия Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Экономика В Китае будет запущена собственная цифровая валюта Представитель Народного Банка Китая Му Чанчунь заявил, что после 5 лет упорной работы, Китай наконец готов запустить собственную цифровую валюту (CBDC) .

Политика Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Политика Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.

Общество Минтруд проведет оценку ущерба от паводка в Амурской области Минтруд работает с региональными специалистами по оценке ущерба от паводка в Амурской области, возможностей для самостоятельного решения проблемы у субъекта недостаточно, заявил замглавы Минтруда Алексей Черкасов.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Политика Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube По информации Роскомнадзора, «ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях», которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.

Армия и оружие В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Политика В Херсоне обыскали судно, якобы поставлявшее топливо в Севастополь Прокуратура утверждает, что в 2015 году это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.

Политика В МИД Ирана заявили, что США напрасно ждут звонка от Тегерана Ранее официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что президент страны Дональд Трамп «ждёт звонка» от иранских властей, если они хотят переговоров.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.

Происшествия Петербургский полицейский заявил на активистку из-за слов об отсутствии совести Как стало известно в воскресенье, 11 апреля, замначальника полиции Петербурга по охране общественного порядка Виктор Борисенко потребовал проверить активистку Марию Иванову.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Армия и оружие Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Происшествия Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.