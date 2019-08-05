Общество

Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублейLenta.ru 02:40

Женщина, работающая дворником на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенск, оказалась должна почти два миллиарда рублей. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает М24. Несколько лет назад женщина пыталась устроиться на работу курьером.
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с чего всё началось
Судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти два миллиарда рублей, об этом сообщает местный портал “Воскресенские деловые вести
”.
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