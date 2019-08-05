с чего всё началось

Женщина, работающая дворником на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенск, оказалась должна почти два миллиарда рублей. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает М24. Несколько лет назад женщина пыталась устроиться на работу курьером.

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Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

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Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Общество «Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".

Происшествия В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.

Армия и оружие В КНДР испытано новое оружие под руководством Ким Чен Ына Успешные испытания нового оружия проведены в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщает 11 августа Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

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Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук задумались о свадьбе Андреева и Бондарчук не комментируют появившиеся в прессе слухи. Отметим, что отношения звездной пары начались три года назад.

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Происшествия В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.

Политика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.