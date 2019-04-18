Футбол

Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»Честное СМИ 15:01

Химки — Краснодар-2
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Родина»
Александр Филин
52′
Аршак Корян
52′
Bogdan Mishukov
90′+4′
Довершил разгром в добавленное время Богдан Мишуков. «Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».
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