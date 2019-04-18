Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»Честное СМИ 15:01

Довершил разгром в добавленное время Богдан Мишуков. «Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».

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Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР» Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».

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Общество Евросоюз упростил получение шенгенских виз Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.

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Технологии «Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".

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