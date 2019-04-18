Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»Честное СМИ 15:01

Довершил разгром в добавленное время Богдан Мишуков. «Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».

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Политика Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.

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Политика Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве» Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.

Шоу-бизнес Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Транспорт Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.

Политика Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».

Происшествия В Забайкалье 289 человек потеряли имущество из-за пожаров 19 апреля Огнём уничтожено 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Пострадали (потеряли имущество) 289 человек, из них 39 детей.

Политика В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.

Общество В астраханскую колонию ввели спецназ УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.

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