Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»Честное СМИ вчера в 15:01

Довершил разгром в добавленное время Богдан Мишуков. «Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».

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Политика Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.

Транспорт Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.

Политика Президент Эстонии позитивно высказалась о встрече с Путиным Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала встречу с главой России Владимиром Путиным, назвав ее «очень хорошей».

Хоккей В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.

Общество В астраханскую колонию ввели спецназ УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.

Экономика Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.

Происшествия Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев решением суда лишен водительских прав на четыре месяца. Такой информацией поделился Телеграм-канал Baza.

Авто Названы машины, владельцы которых чаще нарушают ПДД Центр организации дорожного движения составил список марок автомобилей, которые по статистике чаще нарушают правила дорожного движения, нежели остальные.

Общество СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.

Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР» Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Происшествия Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.

Авто УАЗ готовит экспедиционную версию «Хантера» за миллион рублей Продажи ожидаются в мае, причем "Экспедиция" с ценником в 984 900 рублей ожидаемо будет самой дорогой версией в гамме "Хантеров".

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Армия и оружие В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами» Израиль надеется, что его новые сверхзвуковые ракеты класса «воздух–земля» Rampage способны перехитрить российские С-300, состоящие на вооружении Сирии.

Армия и оружие Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400 Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.

Политика В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.

Происшествия В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.

Экономика Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.