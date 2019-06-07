Экономика

Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионахРИА Новости 05:41

Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
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Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
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Автосервис горит на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве

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Как ранее писал News.ru, майские указы, связанные с повышением зарплаты младшему и среднему медперсоналу, почти полностью выполнены и говорить о срыве исполнения программы неверно.
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Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
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На ПМЭФ договорились о продаже торгового комплекса «Жемчужная плаза»

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Общество

Отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 млн рублей

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На Байконуре начали сборку головной части для обсерватории «Спектр-РГ»

На аппарат «Спектр-РГ», установленный при помощи переходной системы на разгонный блок «ДМ-03», были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты начали стыковку электрических соединений космической головной части и их проверке.
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Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
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Минздрав разработал законопроект о блокировке антипрививочных сайтов

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В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины

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Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
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Facebook запретит Huawei устанавливать свои приложения

В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows своей ОС читайте также При этом пока владельцам смартфонов Huawei ничто не помешает устанавливать Android-версии Facebook, Messenger, Instagram или WhatsApp самостоятельно из Google Play или других магазинов приложений.
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