Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионахРИА Новости 05:41

Мы переходим в новую эпоху промышленности, инвестиций, развития инфраструктуры, коммуникации, мы переходим в новую экономику. Здесь чрезвычайно важно, чтобы наши города и регионы были комфортными для людей. Бизнес идет туда, куда идут люди, а люди идут туда, где им комфортно.

Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.

Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах

Технологии Google купит платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.

Политика Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.

Происшествия Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Политика Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс.; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент.

Общество Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.

Общество Улицы Севастополя затопило после сильного ливня В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.

Армия и оружие «Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.

Происшествия Собянин попросил главу ГУВД Москвы взять под контроль дело Голунова Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД Москвы Олега Баранова взять под собственный контроль рассмотрение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова и максимально объективно разобраться.

Футбол Дзюба: сегодня вечером узнаю полностью весь состав Сан-Марино Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг.

Политика Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Политика Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке, которая ранее появилась в интернете и собрала почти 60 тыс. подписей.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.

Экономика Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.

Шоу-бизнес Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя Семья покойной Жанны Фриске начала отдавать Русфонду деньги, которые остались после лечения певицы, передает «Комсомольская правда».

Армия и оружие МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»* В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.

Политика Суд в Киеве обязал открыть дело против Порошенко и Гройсмана Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завести уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также бывшего генпрокурора Виктора Шокина.