Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионахРИА Новости 05:41

Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.

Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах

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