Экономика
Подмосковье поднялось на две позиции в рейтинге инвестклимата АСИТАСС 09:44
Московская область заняла седьмое место в рейтинге инвестиционного климата регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) по итогу 2018 года, улучшив представленную в прошлом году позицию на две строчки.
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Московская область заняла седьмое место в Национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ в 2019 году. Двадцатку самых успешных регионов с точки зрения привлекательности для инвесторов, по традиции, озвучили на Петербургском международном экономическом форуме.Телеканал 360°03:02
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В Подмосковье подготовят новую дорожную карту по созданию благоприятного инвестклимата
Подмосковье Сегодня12:02
Московская область вошла в Топ-10 самых инвестиционно привлекательных регионов
Национальная служба новостей09:38
Московская область продолжит бороться за лидерство в рейтинге инвестклимата регионов РФ
Правительство Московской области11:45
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.
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Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
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Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
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Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
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Происшествия
Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае
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Обновлено в 18:05
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Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
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Маргариту Симоньян выписали из больницы
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено вчера в 11:05
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Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Общество
Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку
Российский адвокат Мобли Алексей Волосюк, независимый от сторон нью-йоркский адвокат Оксана Соколова и нынешний опекун детей Елена Полякова подтвердили РИА Новости, что Мобли предлагал разделить опеку и ранее и что контакты на эту тему велись буквально до вынесения приговора.
Обновлено в 20:05
Происшествия
В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом
В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека.
Обновлено в 20:07
Религия
Папа римский Франциск разрешил изменить текст молитвы «Отче наш»
Глава Римско-католической церкви папа Франциск одобрил изменение текста молитвы «Отче наш» на итальянском языке.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Обновлено в 18:42
Экономика
Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов
Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
Обновлено в 21:42
Здоровье
Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ
Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.
Обновлено в 10:46
Футбол
Буффон может перейти во «Флуминенсе»
«Флуминенсе» проявляет интерес к итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону, который покинул «ПСЖ». Об этом сообщает Globo Esporte.
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Здоровье
Врачи из Катара рассказали, как вести себя в жару
Врачи в Катаре лучше всех знают, что порекомендовать людям в жаркую погоду: пейте лимонный сок с мятой для восполнения витамина С в организме, носите с собой зонты от солнца и держите в сумке панадол от головной боли, советуют они.
Обновлено в 20:46
Игры
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
Россия начнет поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции через два месяца.
Обновлено в 11:57
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Нурмагомедов: мой новый контракт – в Топ-3 в истории UFC
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Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Авто
LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus
Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33