Подмосковье поднялось на две позиции в рейтинге инвестклимата АСИТАСС 09:44

Московская область заняла седьмое место в Национальном инвестиционном рейтинге субъектов РФ в 2019 году. Двадцатку самых успешных регионов с точки зрения привлекательности для инвесторов, по традиции, озвучили на Петербургском международном экономическом форуме.

с чего всё началось

Московская область заняла седьмое место в рейтинге инвестиционного климата регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) по итогу 2018 года, улучшив представленную в прошлом году позицию на две строчки.

Подмосковье поднялось на две позиции в рейтинге инвестклимата АСИ

Спорт Уно проведет летние сборы с Тутберидзе Серебряный призер Олимпиады-2018 и двукратный серебряный призер чемпионата мира Шома Уно присоединится к группе российского тренера Этери Тутберидзе на время летних сборов.

Армия и оружие Украинский политик назвал способ прекратить обстрелы Донбасса Ведь в продолжении войны заинтересованы очень многие влиятельные украинские предприниматели и коррумпированные политики.

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Футбол Андрей Шевченко: «Переполняют эмоции - и все они только положительные» Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.

Экономика Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.

Политика Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Происшествия Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае Оманская транспортная компания (MWASALA) назвала национальности погибших в аварии с туристическим автобусом в Дубае.

Политика Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.

Наука Ученые установили главную причину старения Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.

Космос Жители 70 стран дадут имена планетным системам Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.

Общество Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку Российский адвокат Мобли Алексей Волосюк, независимый от сторон нью-йоркский адвокат Оксана Соколова и нынешний опекун детей Елена Полякова подтвердили РИА Новости, что Мобли предлагал разделить опеку и ранее и что контакты на эту тему велись буквально до вынесения приговора.

Происшествия В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека.

Экономика Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.

Здоровье Отечественный препарат для лечения рака готовят к регистрации в РФ Стимулирующий уничтожение раковых клеток препарат отечественного производства подготавливают к регистрации в РФ.

Футбол Буффон может перейти во «Флуминенсе» «Флуминенсе» проявляет интерес к итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону, который покинул «ПСЖ». Об этом сообщает Globo Esporte.

Здоровье Врачи из Катара рассказали, как вести себя в жару Врачи в Катаре лучше всех знают, что порекомендовать людям в жаркую погоду: пейте лимонный сок с мятой для восполнения витамина С в организме, носите с собой зонты от солнца и держите в сумке панадол от головной боли, советуют они.

Игры В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".