Армия и оружие
Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреляВести.Ru 20:35
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" — атомная подлодка специального назначения "Белгород" — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля. Достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания будут проведены в течение 2019 года.
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
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