Армия и оружие
Подлодку-носитель «Посейдона» спустили на водуТК Звезда вчера в 07:56
Атомная подводная лодка «Белгород», которая будет выполнять функцию экспериментального носителя беспилотной системы «Посейдон», спущена на воду на «Севмаше». Фото- и видеосъемки подводной лодки были запрещены из соображений секретности.
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С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике.
— Алексей Буриличев, военачальникРИА Новости вчера в 11:38
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В условиях особой секретности на Севмаше спустили на воду атомную подлодку «Белгород»
Новости Архангельска 29.ruвчера в 08:47
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Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Наука
Названа причина аномальной миграции магнитного полюса Земли
Периодические или случайные изменения в циркуляции жидкого металла могут влиять на миграцию Северного магнитного полюса и даже вызвать его резкое смещение.
Обновлено вчера в 01:45
Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено в 11:52
Политика
Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Хоккей
Латвия — Россия: Илья Ковальчук начнёт матч во втором звене
Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019 Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук начнёт игру во втором звене с Александром Кадейкиным и Александром Барабановым.
Обновлено в 11:44
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел в СИЗО «Бутырка» футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению.
Обновлено в 07:20
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 04:53
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Динамо»
Петербургский «Зенит» определился со стартовым составом на сегодняшний матч против московского «Динамо» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Здоровье
Минздрав отчитался о двукратном росте зарплат российских медиков
Заработки российских врачей выросли более чем в два раза по сравнению с уровнем 2012 года.
Обновлено в 13:29
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Хоккей
Панарин готовится к серии с «Бостоном» в компании собаки
Российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин показал, как он проводит подготовку к серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс».
Обновлено в 13:40
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Политика
Путин дал старт началу отгрузки СПГ на заводе в Высоцке
Обновлено в 09:54
Общество
В школах введут две новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
Ростов — Локомотив 1:2 (2-й тайм)
«Локомотив» прибыл на матч чемпионата России против «Ростова».
Обновлено вчера в 12:54
Космос
Попрощаться не успеем. Что будет, если взорвётся Солнце
Если Земля и не сгорит, то может покинуть Солнечную систему, точнее то, что от неё останется, и превратится в планету-бродягу Конец света в прямом эфире Если Солнце взорвётся так, как представляют себе это кинорежиссёры и писатели-фантасты, то планета не превратится в пар.
Обновлено в 12:05
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29