Подлевских подчеркнул, что при снижении добычи нефти даже на один миллион баррелей, то подобная пограничная величина была бы отрицательно воспринята рынком. Эти новости являются позитивными для рынка, отметил специалист.

Энергетика Энергетика Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.

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Энергетика Энергетика Добыча нефти на Кашагане по итогам 2018 г может составить 13 млн т Добыча нефти на месторождении Кашаган по итогам 2018 года может составить порядка 13 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Энергетика Энергетика Нефть подешевела на опасениях сокращения импорта в Китае На нефть, скорее всего, негативно повлияли внешние данные по сокращению импорта и экспорта в Китае, вышедшие 10 декабря.

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Энергетика Энергетика На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло Стоит напомнить, что с 1 ноября на Украине повысили цены на газ для населения на 23,5%. Тариф увеличился до 8 550 гривен (20 563 рублей) за тысячу кубометров.

Энергетика Энергетика В Казахстане более чем в два раза повысили акциз на импортный бензин В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин.

Энергетика Энергетика В Чите вновь подешевел бензин на 50 копеек В Чите вновь снизилась цена на дизельное топливо и все виды бензина на заправках "Байкальской региональной компании", сообщает местное СМИ .

Энергетика Энергетика Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан «Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

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