ЧМ по хоккею

Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюGazeta.SPb вчера в 02:12

Канада
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, сегодня
Ши Теодор
11'
23'
Марко Анттила
43'
Марко Анттила
56'
Харри Песонен
Россия
Б 
3 – 2
Чехия
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В субботу, 25 мая, пройдут два решающих матч в рамках чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе.
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