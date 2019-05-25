Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюGazeta.SPb вчера в 02:12

В субботу, 25 мая, пройдут два решающих матч в рамках чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе.

Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

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