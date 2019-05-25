ЧМ по хоккею
Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюGazeta.SPb вчера в 02:12
Канада—
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, сегодня
Ши Теодор
|11'
|23'
Марко Анттила
|43'
Марко Анттила
|56'
Харри Песонен
В субботу, 25 мая, пройдут два решающих матч в рамках чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе.
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Полуфинал Россия — Финляндия. Прямая трансляция Первого канала на «Чемпионате»
Чемпионатвчера в 04:30
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