Подготовка к матчу против Сан-Марино: Дзюба вновь встал в воротаТелеканал Санкт-Петербург 15:54

Артем Дзюба вновь встал в ворота и примерил на себе роль вратаря. В среду и четверг сборной предстоят два заключительных занятия в Новогорске, затем команда отправляется в Саранск, где в субботу сыграет с Сан-Марино.

Подготовка к матчу против Сан-Марино: Дзюба вновь встал в ворота

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