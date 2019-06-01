Футбол
Подготовка к матчу против Сан-Марино: Дзюба вновь встал в воротаТелеканал Санкт-Петербург 15:54
Артем Дзюба вновь встал в ворота и примерил на себе роль вратаря. В среду и четверг сборной предстоят два заключительных занятия в Новогорске, затем команда отправляется в Саранск, где в субботу сыграет с Сан-Марино.
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