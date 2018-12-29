Финансы

Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов
REGNUM
02:53

Отмечается, что кредитные организации подняли ставки по ипотекам после того, как ЦБ РФ дважды поднял ключевую ставку — с 7,25 до 7,5% в сентябре и с 7,5% до 7,75% в декабре текущего года.
REGNUM02:53

Подробнее о событии

Средняя ставка по ипотеке выросла впервые с июля

Ведомости04:46

ЦБ зафиксировал рост ипотечной ставки впервые с сентября

РБКвчера в 17:23

Средневзвешенная ипотечная ставка в РФ в ноябре выросла до 9,52%

РИА Новости03:19

В России растут ипотечные ставки

Российская газета02:09

Ипотека в России снова подорожала

Lenta.ru01:27

В России начала дорожать ипотека

URA.Ruвчера в 23:25

Средняя ставка по ипотеке в России выросла впервые с сентября

ТАСС04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика

Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало

Обновлено в 13:26
Транспорт

МВД привяжет автономера к месту регистрации

МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено в 11:12
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Президент России Владимир Путин 29 декабря принимает участие в товарищеском матче «Ночной хоккейной лиги» (НХЛ) в центре российской столицы.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Аэропорт Ганновера возобновил работу

Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Руане протестующие подожгли вход в здание Банка Франции

Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.
Обновлено в 12:05
Спорт

Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере

Обновлено в 14:47
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января

Министерство юстиции РФ зарегистрировало указание Центробанка России о новых тарифах ОСАГО, которые начнут действовать с 9 января следующего года.
Обновлено в 14:59
Спорт

Букмекеры назвали Вирер и Хофера фаворитами Рождественской гонки

Фаворитами назвали итальянцев Доротею Вирера и Лукаса Хофера: коэффициент на их победу — 2.50.
Обновлено в 05:38
Политика

Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.
Обновлено в 10:22
Финансы

Сбербанк резко повышает ставки рублевых вкладов

Ставку вклада сроком 5 месяцев госбанк увеличил сразу на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 7,4% годовых.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Политика

Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров

Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Украинские силовики начали обстрел окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 05:13
Происшествия

В Москве ищут убийцу топ-менеджера нефтяной компании

Обновлено в 06:01
Политика

Путин поделился своими планами на новогодние праздники

Владимир Путин признался, что у него нет каких-либо особенных планов на грядущие новогодние праздники.
Обновлено в 14:48
Происшествия

От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп

Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Культура

Режиссер Марлен Хуциев оказался в больнице

Обновлено в 14:47
Происшествия

Суд повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.
Обновлено в 09:10
Общество

Мелания Трамп сошла с трапа президентского самолета «без штанов»

На видеозаписи, запечатлевшей, как чета Трамп выходит из самолета, вернувшись из поездки в Ирак и Германию, жена американского президента одета в зеленое короткое пальто и светло-коричневые узкие брюки.
Обновлено в 02:13
Экономика

Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей

Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
Транспорт

РЖД получила первый современный плацкартный вагон

Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В ОАЭ разбился вертолет со спасателями

Обновлено в 14:20
Спорт

Белорукова заняла четвертое место в спринте на «Тур де Ски»

Обновлено в 10:17
Политика

Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции

Владимир Путин на этой неделе во второй раз встретился с Александром Лукашенко.
Обновлено в 05:57
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал»

В матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" на своем поле обыграл лондонский "Арсенал" - 5:1, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Транспорт

РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января

«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на молодёжном ЧМ по хоккею

За полторы минуты до финального свистка чехи сняли вратаря, но на счёте это так и не отразилось — 1:2. После двух матчей команда Валерия Брагина набирает 6 очков и по-прежнему занимает второе место в группе А. Лидируют канадцы, у которых столько же очков, но больше забитых шайб.
Обновлено вчера в 22:20
Спорт

Екатерина Юрлова-Перхт: «Хочу расплакаться от слов Шипулина»

Считаю, что мы эту гонку не проиграли.
Обновлено в 14:21
Политика

Молдавия выдала вербовавшего в ИГ россиянина

Молдавия выдала россиянина Надира Давудова, который участвовал в войне в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 14:57
Общество

2019 год может стать самым теплым в истории

Следующий год, возможно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.
Обновлено в 00:56
ещё по теме
Главное