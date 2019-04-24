Финансы
Поддержку рублю окажут высокие котировки нефтиИнвест-Форсайт 22 апреля в 03:16
Рубль закрылся на отметке в 63,99 руб./долл. в минувшую пятницу. Празднование католической Пасхи послужило фактором отсутствия иностранных инвесторов, ввиду чего объемы торгов были незначительными. Цены на нефть возросли более чем на 1,5 долл./бар. (с 72,01 долл./бар. до 73,74 долл./бар).
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