Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в УкраинуИзвестия 08:32
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
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с чего всё началось
Двух граждан Ирландии не пустили в Украину за то, что в аэропорту «Борисполь» они появились в одежде с российской символикой, а также кричали «ДНР, вперёд», говорится на сайте украинской погранслужбы.Рамблер07:00
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Ирландцы с флагами России и криками «ДНР, вперед» переполошили аэропорт Украины
Московский Комсомолец05:47
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