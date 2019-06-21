Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в УкраинуИзвестия 08:32

с чего всё началось

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

Политика Спикер парламента Грузии ушел в отставку Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Общество Путин анонсировал расширение списка получателей выплат на детей Президент России Владимир Путин рассказал о новой мере поддержки семей, где появился первый и второй ребёнок.

Энергетика «Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Политика Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Грузии и Персидском заливе Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Футбол Московское «Динамо» объявило цены на абонементы на новый сезон Самые дешевые абонементы на домашние матчи московского футбольного клуба "Динамо" сезона-2019/20 стоят 3,8 тысячи рублей, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Происшествия Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси Полиция Грузии задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси 20 июня, говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД страны.

Музыка Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.

Путешествия В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

Автоспорт Квят рассказал, почему заменили двигатель в его болиде Российский пилот «Торо Россо», гонщик «Формулы-1» Даниил Квят рассказал, почему команда заменила двигатель в его болиде перед Гран-при Франции.

Политика Бурджанадзе обвинила власти Грузии в инциденте в Тбилиси По словам Бурджанадзе, власти страны не учли, что антироссийские настроения накапливались у населения годами.

Политика Лукашенко назвал Кадырова братом белорусского народа Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает 21 июня БЕЛТА.

Общество 8 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Удмуртии Восемь выпускников школ Удмуртии сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, пять выпускников получили отличные результаты по физике.

Музыка Крид ответил на обвинения в плагиате песни сына Уилла Смита Певец опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором композитор лейбла Black Star Алекс Давиа объясняет, почему в новой песне Крида «Грехи» нет заимствований из композиции «Blue» рэпера Джейдена Смита — сына актера Уилла Смита.

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Автоспорт Мекис: У Ferrari есть доказательства невиновности Феттеля Спортивный директор Лоран Мекис представляет на слушаниях итальянскую команду – по его словам, у Скудерии есть новые доказательства, которые они хотят представить.

Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Гаджеты Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.

Происшествия В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.

Экономика Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.