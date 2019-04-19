Экономика

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 годуРБК вчера в 10:19

Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
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Больше всех в Банке России по итогам 2018 года заработал директор департамента ДКП

ТАССвчера в 11:21

Доход председателя ЦБ РФ Набиуллиной в 2018 году вырос до 34,7 млн руб

ПРАЙМвчера в 09:28

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

РБКвчера в 10:19

Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей

Известиявчера в 09:55

Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год

Российская газетавчера в 09:54

Доход председателя ЦБ РФ Набиуллиной в прошлом году вырос с 33,8 млн до 34,7 млн рублей

Росбалтвчера в 09:48

Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

Ведомостивчера в 10:49
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Хоккей

ЧМ-2019. В сборную вызваны Михеев и семь игроков ЦСКА

Для подготовки к ЧМ в национальную сборную вызваны 8 игроков КХЛ: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев (" Авангард") — Хоккей России (@ russiahockey) 20 апреля 2019 г. В финальной серии Кубка Гагарина армейцы всухую обыграли "Авангард" (4 - 0).
Обновлено в 05:12
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Футбол

Фалькао не исключил, что покинет «Монако»

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао не исключает, что покинет клуб ближайшим летом.
Обновлено в 04:39
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Космос

Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников

Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность

Тест на изгиб Huawei P30 Pro выдержал, причем он оказался намного прочнее своего предшественника.
Обновлено вчера в 11:21
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:53
Политика

Посольство РФ в США отреагировало на публикацию доклада Мюллера

Посольство России в США опубликовало доклад с примерами необоснованных обвинений из расследования о российском вмешательстве в выборы.
Обновлено в 04:13
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»

Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Здоровье

Больной раком Даше срочно нужны 2 млн рублей на операцию

Для начала, чтобы сюда просто зайти нужно очистить руки, после чего надеть специальные бахилы и, надев марлевую маску, можно пройти в палаты к детям.
Обновлено в 03:11
Наука

Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета

Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено 18 апреля в 14:54
Транспорт

Число задач в теоретическом экзамене на права увеличится

Госавтоинспекция планирует не только изменить порядок приема экзаменов, но и увеличить количество вопросов, а также их специфику.
Обновлено в 04:15
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Культура

Скончалась исследователь паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Обновлено вчера в 22:19
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

В Стерлитамаке преступники напали на сторожа и ограбили церковь

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, прошлой ночью в церковь Иоанна Предтечи проникли злоумышленники.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Автобус с туристами съехал с дороги в районе Эребру в Швеции

Автобус, в котором находились около 20 туристов из Норвегии, в субботу съехал с дороги в районе города Эребру в центральной части Швеции, четыре человека госпитализированы, сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 04:56
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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