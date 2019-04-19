Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 годуРБК вчера в 10:19
Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Хоккей
ЧМ-2019. В сборную вызваны Михеев и семь игроков ЦСКА
Для подготовки к ЧМ в национальную сборную вызваны 8 игроков КХЛ: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев (" Авангард") — Хоккей России (@ russiahockey) 20 апреля 2019 г. В финальной серии Кубка Гагарина армейцы всухую обыграли "Авангард" (4 - 0).
Обновлено в 05:12
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Футбол
Фалькао не исключил, что покинет «Монако»
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао не исключает, что покинет клуб ближайшим летом.
Обновлено в 04:39
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Космос
Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников
Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность
Тест на изгиб Huawei P30 Pro выдержал, причем он оказался намного прочнее своего предшественника.
Обновлено вчера в 11:21
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:53
Политика
Посольство РФ в США отреагировало на публикацию доклада Мюллера
Посольство России в США опубликовало доклад с примерами необоснованных обвинений из расследования о российском вмешательстве в выборы.
Обновлено в 04:13
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»
Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Больной раком Даше срочно нужны 2 млн рублей на операцию
Для начала, чтобы сюда просто зайти нужно очистить руки, после чего надеть специальные бахилы и, надев марлевую маску, можно пройти в палаты к детям.
Обновлено в 03:11
Наука
Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета
Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено 18 апреля в 14:54
Транспорт
Число задач в теоретическом экзамене на права увеличится
Госавтоинспекция планирует не только изменить порядок приема экзаменов, но и увеличить количество вопросов, а также их специфику.
Обновлено в 04:15
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:05
Культура
Скончалась исследователь паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В Стерлитамаке преступники напали на сторожа и ограбили церковь
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, прошлой ночью в церковь Иоанна Предтечи проникли злоумышленники.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Автобус с туристами съехал с дороги в районе Эребру в Швеции
Автобус, в котором находились около 20 туристов из Норвегии, в субботу съехал с дороги в районе города Эребру в центральной части Швеции, четыре человека госпитализированы, сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 04:56
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30