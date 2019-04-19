Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 годуРБК 10:19

Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

Авто ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.

Происшествия Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.

Политика Дебаты поставили Порошенко и Зеленского на колени Порошенко продолжал обзывать Зеленского "даже не котом в мешке, а мешком, в котором скрываются Коломойский, Азаров, пятая колонна и россияне", повторял слова об отсутствии политического опыта у Зеленского и стращал угрозой развала Украины.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Политика Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Происшествия СК сообщил о задержании главного акционера банка «Югра» Следственный Комитет сообщил в пятницу о задержании Алексея Хотина - главного акционера банка "Югра", лишённого лицензии и признанного банкротом.

Политика Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.

Энергетика «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.

Армия и оружие О гибели трех ополченцев заявили в ДНР Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.

Экономика Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России» Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.

Экономика Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.

Здоровье В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.

Футбол Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Экономика В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.

Происшествия В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Политика Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР» Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».

Кино В кино расскажут правдивую историю молодежной мафии Неаполя Сценарий написал одиозный автор Роберто Савиано – он раскрыл в свое время мафиозную сеть, опубликовал роман «Гоморра» и еще несколько нашумевших книг – и с тех пор живет под постоянной охраной: криминалитет литератора приговорил к смерти.

Авто УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.

Политика В Раде назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем» Лидер партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев резко прокомментировал выступление пока еще действующего президента Украины Перта Порошенко в ходе дебатов с Владимиром Зеленским.

Театры Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив театра со знаменательной датой.

Политика Зеленский представил будущую президентскую команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Транспорт ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят рост стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщила пресс-служба ведомства.