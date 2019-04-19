Экономика

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 годуРБК 10:19

Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
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Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

Ведомости10:49

Больше всех в Банке России по итогам 2018 года заработал директор департамента ДКП

ТАСС11:21

Подчинённые обогнали Набиуллину по доходам

News.ru11:07

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

РБК10:19

Доход Набиуллиной вырос за год почти на 1 млн рублей

Известия09:55

Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год

Российская газета09:54

Доход председателя ЦБ РФ Набиуллиной в 2018 году вырос до 34,7 млн руб

ПРАЙМ09:28
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Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира

Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Политика

Дебаты поставили Порошенко и Зеленского на колени

Порошенко продолжал обзывать Зеленского "даже не котом в мешке, а мешком, в котором скрываются Коломойский, Азаров, пятая колонна и россияне", повторял слова об отсутствии политического опыта у Зеленского и стращал угрозой развала Украины.
Обновлено в 16:45
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Обновлено в 11:21
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия

СК сообщил о задержании главного акционера банка «Югра»

Следственный Комитет сообщил в пятницу о задержании Алексея Хотина - главного акционера банка "Югра", лишённого лицензии и признанного банкротом.
Обновлено в 05:25
Политика

Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

Обновлено в 14:56
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

О гибели трех ополченцев заявили в ДНР

Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.
Обновлено в 16:10
Экономика

Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»

Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:10
Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Футбол

Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

Обновлено в 15:01
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»

Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Кино

В кино расскажут правдивую историю молодежной мафии Неаполя

Сценарий написал одиозный автор Роберто Савиано – он раскрыл в свое время мафиозную сеть, опубликовал роман «Гоморра» и еще несколько нашумевших книг – и с тех пор живет под постоянной охраной: криминалитет литератора приговорил к смерти.
Обновлено в 16:17
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера

Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Политика

В Раде назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем»

Лидер партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев резко прокомментировал выступление пока еще действующего президента Украины Перта Порошенко в ходе дебатов с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:38
Театры

Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив театра со знаменательной датой.
Обновлено в 15:48
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят рост стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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