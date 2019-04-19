Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 годуРБК вчера в 10:19
Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).
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Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 00:25
Путешествия
Евросоюз упростил получение «шенгена» для туристов
Туристам с хорошей визовой историей упростят получение "шенгена". Такое решение приняли сегодня в Парламенте ЕС.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Политика
На видео попала раздача денег массовке Порошенко у «Олимпийского»
Представители Нацкорпуса Украины опубликовали видео, на котором, предположительно, массовка украинского президента Петра Порошенко получает деньги рядом со стадионом "Олимпийский" в Киеве, где проходили его дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:09
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Как утверждается на сайте главы украинского государства, Помпео поздравил Порошенко «со свободными конкурентными и демократическими выборами во время первого тура», а также заверил, что США продолжат поддерживать Украину как «на пути реформ», так и в противодействии «российской агрессии».
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.
Обновлено в 06:26
Общество
Квадратные метры семьи Соболь подняли вопрос о ее незаконных доходах
Невысокие доходы Любовь Соболь не раз утверждала, что её доход ограничивается заработной платой в "ФБК", а публикация соответствующих документов для неё – дело этики.
Обновлено в 06:29
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Хоккей
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" в овертайме со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 16:18
Авто
ЦОДД назвал машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД
По словам представителей Центра организации дорожного движения, существуют марки автомобилей, водители которых чаще других оказываются в эпицентре нарушений ПДД.
Обновлено в 05:54
Наука
Эффективность занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 22:02
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Бельгиец установил мировой рекорд по непрерывной жарке картофеля
Бельгиец Люк Дризен установил мировой рекорд по непрерывной жарке "фрит", гарнира более известного как картофель фри или "французская картошка", сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 03:32
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефти
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Жириновский записался в сваты одинокой Алене Кравец
Обновлено в 05:39
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Наука
Ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Английские учёные из Университета Рединга считают, что сыр благоприятно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 04:42
Политика
Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС
Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено вчера в 13:39