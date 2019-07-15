Футбол

Подберезкин стал новым капитаном «Рубина»Спорт-Экспресс 11:40

В минувшем сезоне игрок провел 24 матча и забил 1 гол в составе казанского клуба. Вячеслав Подбёрезкин – новый капитан «Рубина» ⚡️ Вице-капитанами игроки нашей команды выбрали Виталия Денисова и Евгения Башкирова. pic.twitter.com/3GCS5AsgRu — «Рубин» Казань (@fcrk) 15 июля 2019 г.
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