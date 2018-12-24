Экономика

Подарочные карты в России могут поставить под контроль
REGNUM
02:41

С предложением ввести в России регулирование оборота подарочных карт торговых сетей и магазинов выступила Национальная платежная ассоциация (НПА). Об этом пишут 24 декабря «Известия».
REGNUM02:41
с чего всё началось

Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов

Граждане не смогут дарить друг другу карты, выпущенные магазинами. Чтобы покупатели смогли передавать их третьим лицам, ритейлеры должны будут сотрудничать с банками.
Известиявчера в 16:02

Подробнее о событии

Карточкам - бой: запретят ли подарочные сертификаты

Вечерняя Москва09:37

Ретейлеры высказались против ввода контроля за оборотом подарочных карт

РБК06:35

ЦБ отверг предложение о запрете подарочных карт

News.ru07:11

Эксперты: мошенничество с подарочными картами не носит массового характера

ТАСС05:22

В ЦБ прокомментировали ограничение выпуска подарочных сертификатов

Известия04:46

Магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов

РЕН ТВ03:19

Подарочные карты могут взять под контроль в России

Телеканал 360°вчера в 16:39
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Энергетика

Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года

Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Экономика

Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России

Начало 2019 г. будет сложным периодом для экономики России из-за внешних и внутренних факторов.
Обновлено в 08:42
Экономика

Минкомсвязи намерено разобраться с повышением цен на мобильную связь

Повышение рядом сотовых операторов тарифов на связь в России с начала 2019 года не станет глобальным трендом.
Обновлено в 06:14
Финансы

Работа банка «Открытие» в онлайн будет ограничена в праздники

Банк «Открытие» предупредил клиентов об ограничениях в работе интернет-банка и мобильного приложения в праздничные дни.
Обновлено в 09:14
Экономика

Иностранные фонды вывели из России $1 млрд в 2018 году

Приток инвестиций — на сумму более $0,5 млрд — российские фонды зафиксировали только в январе. Весной зарубежные инвесторы вывели $700 млн.
Обновлено в 04:12
Экономика

Активы «Крымтелекома» проданы почти за 1 млрд рублей

Сегодня, 24 декабря в Симферополе с аукциона за 998 млн рублей был продан 100% пакет акций оператора фиксированной и мобильной связи АО «Крымтелеком».
Обновлено в 06:11
Энергетика

Китай в ноябре в полтора раза увеличил импорт СПГ

Обновлено в 07:46
Экономика

Представлен список мегапроектов на триллионы рублей

Общий объем затрат оценивается в 15,3 триллиона рублей.
Обновлено в 05:37
Финансы

Число полученных россиянами кредитов за 11 месяцев выросло на 18%

По его данным, объем кредитования вырос на 48% и составил 7,67 трлн руб. Только в ноябре было выдано 3,3 млн кредитов объемом более 813,67 млрд руб. Как уточняет ОКБ, число выданных в прошлом месяце кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33% по сравнению с ноябрем 2017 года.
Обновлено в 01:13
Экономика

«Простои будут». Росрыболовство распределит квоты на выловы

Подписание указа на вылов рыбы в 2019 году впервые за десять лет затянулось до последней декады декабря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева.
Обновлено в 05:45
Экономика

Шесть крупнейших банков в США заявили о наличии ликвидности для займов

Шесть крупнейших банков США подтвердили, что располагают достаточным запасом ликвидности для кредитования на фоне очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил в понедельник глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 17:32
Энергетика

На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, вдвое снизила тарифы для "Укртрансгаза" на услуги транспортировки природного газа для повышения конкурентоспособности компании в качестве более выгодной альтернативы газопроводу "Северный поток".
Обновлено вчера в 22:11
Экономика

Генпрокуратура заявила о росте коррупции и взяточничества в России

Кроме того, отметил представитель надзорного ведомства, количество преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), выросло на 11%, а их общее число с начала года составило 2408.
Обновлено в 05:44
Экономика

Абрамов и Фролов перевели свои доли в Evraz на разные холдинги

Два крупнейших после Романа Абрамовича акционера Evraz – Александр Абрамов (20,69%) и Александр Фролов (10,33%) – переоформили свои доли на разные компании.
Обновлено в 06:34
Экономика

Для открывающих эскроу-счета банков предложили уточнить требования

По данным Банка России, в четырёх российских банках застройщики уже открыли 277 эскроу-счетов.
Обновлено в 04:24
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