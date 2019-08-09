Происшествия

Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акцийРоссийская газета 09:05

ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые иски о возмещении имущественного вреда, понесенного транспортным предприятием и городским хозяйством в результате протестных акций 27 июля. Сумма первых исковых требований составляет более 12,5 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать158
с чего всё началось

Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций

Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» компания требует возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию.
Агентство Москва08:11

Подробнее о событии

Структуры мэрии требуют с участников акции 27 июля 12,5 млн руб. за причиненный ущерб

Коммерсантъ15:37

Юрист оценил перспективы исков об ущербе городскому хозяйству на акции 27 июля

Интерфакс10:45

Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций

Агентство Москва08:11

«Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» подали иски на 12,5 млн рублей к фигурантам дела о массовых беспорядках

Новая газета09:20

Мосгортранс и «Автомобильные дороги» потребовали от фигурантов дела 27 июля 12,5 млн рублей

Дождь08:32

Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

Москва 2408:30

Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля

РИА Новости09:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:13, Вашингтон
Происшествия

Названа причина гибели 5 человек на военном полигоне под Архангельском

Обновлено в 17:14
Политика

Польша опасается сближения Евросоюза с Россией

Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено в 01:49
Политика

Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Теннис

Энди Маррей выступит в одиночном разряде на турнире в Цинциннати

Обновлено в 14:46
Культура

Актера Шувалова госпитализировали из-за осложнений после операции

По данным РЕН ТВ, причиной стали осложнения после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист пережил около недели назад.
Обновлено в 14:26
Здоровье

Врачи назвали 6 случаев, когда пить воду необходимо

Врачи перечислили основные случаи, когда обязательно следует выпить воды, сообщает «МедикФорум».
Обновлено в 18:04
Авто

Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»

Обновлено в 04:50
Наука

Исследователи: как потепление воды отражается на морских хищниках

Обновлено в 13:02
Политика

Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским

Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Экономика

В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков

Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено в 18:35
Политика

Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.
Обновлено 07 августа в 04:17
Политика

В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Политика

В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

В России впервые выловили сельдяного короля

В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах

Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Футбол

«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:53
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Обновлено в 20:48
Технологии

Apple запустила аналитический сервис для музыкантов

Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено в 11:14
Политика

Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»

Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции

Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено в 19:45
Экономика

Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу

Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
Обновлено в 12:03
Космос

Роскосмос запатентовал растворяющийся «спутник-самоубийцу»

Государственная корпорация «Роскосмос» запатентовала «спутник-самоубийцу» — аппарат, который будет самоликвидироваться по истечение срока службы.
Обновлено в 20:50
Здоровье

Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди

Меньше всего в России болеет население Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии, следует из статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 20:13
Политика

Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина

Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Общество

Отключения электричества затронули большую часть Великобритании

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное