Происшествия
Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акцийРоссийская газета 09:05
ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые иски о возмещении имущественного вреда, понесенного транспортным предприятием и городским хозяйством в результате протестных акций 27 июля. Сумма первых исковых требований составляет более 12,5 млн рублей.
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Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» компания требует возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию.Агентство Москва08:11
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