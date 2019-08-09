Происшествия
Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акцийВечерняя Москва 10:00
Общая сумма исковых требований о возмещении имущественного вреда, нанесенного предприятиям в ходе несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, составила более 12,5 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» компания требует возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию.Агентство Москва08:11
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:14, Вашингтон
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Армия и оружие
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Общество
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Происшествия
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Транспорт
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В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
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Обновлено в 16:16
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили японской территорией
На сайте Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио, Южные Курилы обозначены как японская территория.
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Культура
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
Обновлено в 08:58
Политика
Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь
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Авто
Volkswagen подготовил электрокар ID. R к рекорду на горе Тяньмэнь
Компания Volkswagen показала гоночный электрокар ID. R, для которого придумали новую ливрею.
Обновлено в 09:29
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Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
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Экономика
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Обновлено в 14:41
Политика
Трамп заявил, что у Байдена «не все дома»
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.
Обновлено в 13:03
Хоккей
Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:52
Здоровье
Врачи назвали 7 продуктов, помогающих выводить шлаки из организма
Тоже отличный помощник в выведении шлаков и токсинов, но только если вы готовите ее не в микроволновке.
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Общество
Сельдяного короля впервые заметили у берегов России
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Происшествия
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Обновлено в 15:51
Наука
Археологи Греции нашли останки колоссального доисторического корабля
Раскрыты итоги первого сезона исследований после обнаружения у побережья Греции древних затонувших кораблей.
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Шоу-бизнес
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Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
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В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
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Обновлено в 11:42