Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» компания требует возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию.

с чего всё началось

Общая сумма исковых требований о возмещении имущественного вреда, нанесенного предприятиям в ходе несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, составила более 12,5 миллиона рублей.

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