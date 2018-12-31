Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибшихИзвестия12:14
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
Известия12:14
Наблюдаем тела ещё троих погибших, но извлечь мы их не можем, работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций.
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