Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Известия
12:14

Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
Известия12:14
Евгений Зиничев
Наблюдаем тела ещё троих погибших, но извлечь мы их не можем, работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций.
— Евгений ЗиничевРоссийская газета 13:27

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Число жертв обрушения в Магнитогорске возросло до семи человек

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