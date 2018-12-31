Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.

Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске

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