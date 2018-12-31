Происшествия

Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске
Вечерняя Казань
09:26

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.
Вечерняя Казань09:26

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Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться семеро детей

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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
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