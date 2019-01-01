Происшествия
В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка
В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенкаРИА Новости06:52
Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого одиннадцатимесячного ребенка, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. По словам главы региона, спасатели услышали плач младенца.
РИА Новости06:52
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Происшествия
Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Обновлено в 10:08
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Германии водитель совершил наезд на группу людей
Обновлено в 08:16
Происшествия
Петербуржца заподозрили в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы
Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Грудной ребенок пострадал в результате ДТП на МКАД
Грудной ребёнок эвакуирован в одну из больниц города Москвы после ДТП на московской кольцевой автодороге (МКАД).
Обновлено в 09:37
Происшествия
Семь человек погибли в результате пожара в Оренбургской области
Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт
Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере вечером 31 декабря расследуется как теракт. Об этом сообщили в местной полиции.
Обновлено в 08:56
Происшествия
На Украине в результате ДТП погибли восемь человек
По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, в том числе трое детей.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Подросток напал на полицейского в Туле
Молодой человек напал на полицейского в новогоднюю ночь в Туле, сообщает пресс-служба областного управления СК.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В США задержали подозреваемых в краже текилы на $500 млн
Четырех человек, подозреваемых в краже текилы на сумму $500 млн, задержали полицейские в США.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Грабители убили сотрудника магазина в Москве из-за 126 рублей
Злоумышленники проникли в помещение магазина «Фикс прайс» на улице Маломосковской на северо-востоке столицы после его закрытия и напали на контролера торгового зала, сообщает РЕН ТВ во вторник, 1 января.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем
Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34