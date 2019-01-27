Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытияРБК 06:54

В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте регионального главка МЧС.

Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия

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