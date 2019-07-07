Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбуТАСС 09:04
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу. Сейчас ребенок находится на обследовании в больнице. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
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с чего всё началось
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.ТАСС09:04
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