Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбуТАСС 09:04
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
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