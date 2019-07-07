"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Армия и оружие Япония создаст подлодки нового поколения В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.

Политика Зеленский назначил нового губернатора Луганской области Президент Украины Владимир Зеленский вручил Виталию Комарницкому удостоверение председателя Луганской областной государственной администрации.

Здоровье В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.

Наука Алгоритм научился искать новые знания в миллионах научных публикаций Искусственный интеллект научился разыскивать новые знания в различных научных публикаций, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Политика Воля Запада является единственным мотивом для ареста россиян в Ливии Ученые-социологи в Ливии Теперь не менее нелепо и неадекватно выглядит арест двух россиян в Ливии.

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.

Футбол Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.

Гаджеты Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.

Политика Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Политика Медведчук рассказал, как стал кумом Путина Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.

Кино Съемки третьего сезона «Американских богов» стартуют в сентябре Согласно информации на портале HN Entertainment, съемки третьего сезона сериала «Американские боги» стартуют 30 сентября.

Баскетбол «Химки» ведут переговоры с Тимофеем Мозговым Мозгов уже выступал за «Химки» до перехода в НБА (2006-10) и во время локаута в 2011 году.

Политика Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.

Армия и оружие Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

Политика ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.

Космос В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.