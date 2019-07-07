Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчикаРБК 11:00

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
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