Происшествия

Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»Обозреватель Врн вчера в 19:41

Крупный пожар случился в ночь на воскресенье, 28 апреля, под Воронежем, в с. Нечаевка Новоусманского района. На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
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Села, рядом со сгоревшим под Воронежем складом «Магнита», заволокло дымом

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Обозреватель Врн09:04

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ТАСС01:32
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