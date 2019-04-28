Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»Обозреватель Врн вчера в 19:41
Крупный пожар случился в ночь на воскресенье, 28 апреля, под Воронежем, в с. Нечаевка Новоусманского района. На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
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Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины
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