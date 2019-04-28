Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»Обозреватель Врн вчера в 19:41
Крупный пожар случился в ночь на воскресенье, 28 апреля, под Воронежем, в с. Нечаевка Новоусманского района. На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
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Общество
Более 1 тыс. экспертов призвали Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама
Сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону избежать спешки при восстановлении собора Нотр-Дам после пожара.
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Определены наиболее творческие периоды жизни
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
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Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
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Культура
Победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» бурно обсуждают в соцсетях
После оглашения результатов в социальных сетях началось бурное обсуждение результатов.
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Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
Обновлено в 15:01
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
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Политика
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Обновлено в 14:42
Происшествия
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В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Общество
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Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Культура
Россияне назвали возможный способ накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Россияне обвиняют дочь Алсу Микеллу Абрамову в накрутке голосов.
Обновлено в 12:25
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Общество
Москвичей предупредили об агрессивных змеях
Обновлено в 15:06
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
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Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
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Обновлено в 06:40
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира
Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Поиск подлодки противника самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео
Поиск подводной лодки условного противника противолодочными самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео.
Обновлено в 13:01
Баскетбол
«Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА
"Бостон Селтикс" одолел "Милуоки Бакс" в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
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Экономика
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье
Тройку лидеров замыкает Турция, ее доля – 13,9%. При этом, стоит отметить, что популярность турецкой недвижимости из квартала в квартал растет, в то время как востребованность жилья в Болгарии среди россиян снижается.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 13:53