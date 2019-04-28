Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»Обозреватель Врн вчера в 19:41

Крупный пожар случился в ночь на воскресенье, 28 апреля, под Воронежем, в с. Нечаевка Новоусманского района. На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».

Общество Более 1 тыс. экспертов призвали Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама Сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону избежать спешки при восстановлении собора Нотр-Дам после пожара.

Происшествия Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.

Общество В России могут изменить график работы детских садов и школ Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.

Происшествия В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Происшествия Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.

Автоспорт Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Спорт 12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.

Происшествия Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.

Авто Опубликованы средние траты россиян на бензин На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.

Происшествия На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.

Шоу-бизнес Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.

Хоккей Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.

Баскетбол «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА "Бостон Селтикс" одолел "Милуоки Бакс" в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".

Экономика Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье Тройку лидеров замыкает Турция, ее доля – 13,9%. При этом, стоит отметить, что популярность турецкой недвижимости из квартала в квартал растет, в то время как востребованность жилья в Болгарии среди россиян снижается.

Происшествия В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.