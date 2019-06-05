Происшествия
В Воронеже загорелся полигон с боеприпасамиИзвестия вчера в 10:20
Под Воронежем на полигоне по утилизации боеприпасов произошел пожар. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.
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Появились первые фото и видео горящего военного полигона с боеприпасами под Воронежем
Вести Воронежвчера в 13:41
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян
Роскомнадзор закрыл доступ к интернет-ресурсу, где для платного скачивания была размещена база с личной информацией 900 тысяч россиян - клиентов банков.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали
Уголовное дело по факту массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области переквалифицировали на более тяжкие статьи.
Обновлено в 00:41
Политика
Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя
Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Водитель на иномарке протаранил витрину в Пушкине
В городе Пушкин Ленобласти мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, врезавшись в кассовую стойку.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76
В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено 13 июня в 15:48
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено вчера в 06:41
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол
Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Энергетика
Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет
Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Обновлено вчера в 05:14
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тыс. полицейских
Более 25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Эти знаки Зодиака разбогатеют летом в 2019 году
Земные знаки 2019 год проходит под покровительством Земли, а это значит что именно земные знаки зодиака изменять состояние своего капитала в лучшую сторону.
Обновлено 12 июня в 23:03
Шоу-бизнес
Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице
Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55
Космос
Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС
Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Поездку группы японцев на Курилы отменили из-за погоды
Следующая поездка в рамках безвизовых обменов должна состояться в середине июля Из-за неблагоприятных погодных условий отменена запланированная на 17 июня поездка группы японцев на Курильские острова в рамках безвизовых обменов, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:50