Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублейРоссийская газета 02:19

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную. Ущерб государству составил более 3,5 миллиона рублей.

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Происшествия Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Коломне Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире в Коломне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кино В Доме кино простятся с Алексеем Булдаковым В понедельник, 3 апреля, в московском Доме кино состоится прощание с народным артистом РФ, исполнителем главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» Алексеем Булдаковым, который скончался в возрасте 68 лет.

Футбол Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что арендованный у английского «Эвертона» полузащитник Никола Влашич может остаться в команде.

Экономика Число ИП в России впервые превысило количество компаний Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

Транспорт В Москве ограничат работу аэропортов из-за репетиций парада Победы Работа московских аэропортов будет временно ограничена в связи с подготовкой воздушной части парада Победы и репетициями военной авиации.

Общество Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.

Экономика Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".

Политика Порошенко назвал дату проведения дебатов с Зеленским Президент Украины Пётр Порошено предложил своему сопернику на выборах главы государства Владимиру Зеленскому провести дебаты вечером 14 апреля.

Происшествия В США скончался экс-гендиректор Korean Air Lines Ранее акционеры авиакомпании отказались включить Чо Ян Хо в совет директоров Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в США, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Политика Порошенко уволил замглавы своей администрации Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об отставке заместителя главы своей администрации Алексея Филатова.

Финансы Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.

Политика ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.

Политика В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Хоккей Судьи засчитали гол Никиты Гусева после длительного видеопросмотра СКА принимает ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Идет третий период, СКА ведет со счетом 3:2.

Общество В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева не будет мириться с изменой мужа и подаст на развод 47-летняя Лера Кудрявцева не готова простить измену своему супругу и намерена сразу подать на развод, если это подтвердится.

Политика Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.

Общество В Екатеринбурге ради ледовой арены снесли историческое здание В Екатеринбурге снова снесли историческое здание для того, чтобы построить ледовую арену.

Политика Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.

Финансы Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии Пенсионный фонд России напомнил работающим пенсионерам, как до увольнения можно узнать полный размер будущей пенсии.

Кино В столице объявят лауреатов анимационной премии «Икар» В День российской анимации в Московском международном университете назовут лауреатов премии «Икар».

Экономика Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов и ларьков Международная платежная система Visa намерена установить льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса, которые сейчас принимают только наличные.

Футбол Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.

Политика Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета «Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.