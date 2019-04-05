Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублейРоссийская газета 02:19

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную. Ущерб государству составил более 3,5 миллиона рублей.

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