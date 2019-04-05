Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублейРоссийская газета 02:19
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную. Ущерб государству составил более 3,5 миллиона рублей.
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В Воронежской области экс-начальник районного подразделения Пенсионного фонда обвиняется в мошенничестве
TV Губерния05 апреля в 10:19
Сельчанин из Воронежской области больше двух лет получал пенсию в 150 тыс. рублей
Вести Воронежвчера в 02:22
В Воронежской области экс-сотрудница Пенсионного фонда ответит за хищение 3,5 млн рублей
РИА Воронеж05 апреля в 12:13
Экс-начальницу районного подразделения Пенсионного фонда обвиняют в мошенничестве на 3,5 млн рублей
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