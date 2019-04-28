Происшествия
Под Воронежем потушили горящие склады «Магнита»Московский Комсомолец 03:55
Воронежским пожарным удалось локализовать крупный пожар, который произошел в ночь на Пасху, 28 апреля в Нечаевке Новоусманского района. Там около полуночи загорелся распределительный центр торговой сети "Магнит".
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Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
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Общество
Оксана Козловская: малокомплектные школы должны развиваться
Еще одним актуальным для большинства регионов остается вопрос малой наполняемости сельских школ.
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Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Глава МИДа правительства нацсогласия Ливии приедет в Москву
Глава МИДа Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла приедет в Москву для обсуждения текущей ситуации в североафриканской стране.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
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Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
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Общество
Зачем нужны частные кладбища? Эксперт - о новом «похоронном» законе
— Одновременно с новым законом Минстрой предложил добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью о штрафах за нарушения на похоронном рынке (от 5 тыс. до 1 млн руб.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 09:20
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Эксперты рассказали о пяти правильных и здоровых перекусах
Для людей, регулярно прибегающих к голоданию, важное значение имеет здоровый перекус, способный быстро насытить организм, но при этом не приводящий к увеличению веса.
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«Зенит» обыграл «Крылья Советов», Азмун оформил дубль
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Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Хоккей
Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
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Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР
Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
Обновлено в 11:06
Технологии
Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок
С помощью экспертов «Известиям» удалось составить подробную схему взаимодействия хакерских группировок.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская задумалась о третьем ребенке спустя четыре месяца после родов
Обновлено в 14:30
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА
Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Военные расходы России снижаются второй год подряд
Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в результате Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами и расположилась на 6-й строчке в мировом рейтинге.
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Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
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Религия
В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи
Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 05:38
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
У границ РФ за неделю замечены 28 иностранных разведчиков
Истребители Воздушно-космических сил России дважды за неделю поднимались в воздух на перехват иностранных разведчиков.
Обновлено в 18:18
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Зидан раскритиковал футболистов «Реала» после поражения от «Райо Вальекано»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен игрой своих подопечных в матче с "Райо Вальекано".
Обновлено в 18:13
Экономика
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Согласно проведенному для «Ленты.ру» исследованию компании «Метриум Премиум», в 2018 году в продажу в закрытом режиме поступили 46 процентов всех новых элитных проектов.
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