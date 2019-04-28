Происшествия

Под Воронежем потушили горящие склады «Магнита»Московский Комсомолец 03:55

Воронежским пожарным удалось локализовать крупный пожар, который произошел в ночь на Пасху, 28 апреля в Нечаевке Новоусманского района. Там около полуночи загорелся распределительный центр торговой сети "Магнит".
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Села, рядом со сгоревшим под Воронежем складом «Магнита», заволокло дымом

КП - Воронеж14:04

В Воронежской области ликвидировали открытое горение в распределительном центре

ТАСС01:32

Прокуратура проведет проверку пожара на распределительном центре «Магнит» под Воронежем

Обозреватель Врн09:04

Последствия масштабного пожара на складе «Магнита» сняли с высоты птичьего полета

Вести.Ru09:18

Масштабы пожара на складе «Магнита» под Воронежем показали с высоты

МОЁ! Оnline Воронеж05:07

«Магнит» проведет проверку после пожара под Воронежем

РИА Новости05:03

На видео попала эвакуация сотрудников сгоревшего под Воронежем «Магнита»

Вести Воронеж12:01
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Происшествия

Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

Обновлено в 16:57
Общество

Оксана Козловская: малокомплектные школы должны развиваться

Еще одним актуальным для большинства регионов остается вопрос малой наполняемости сельских школ.
Обновлено в 10:52
Единоборства

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Армия и оружие

Глава МИДа правительства нацсогласия Ливии приедет в Москву

Глава МИДа Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла приедет в Москву для обсуждения текущей ситуации в североафриканской стране.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

Обновлено в 12:15
Происшествия

Boeing 767 приземлился с горящим двигателем

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Общество

Зачем нужны частные кладбища? Эксперт - о новом «похоронном» законе

— Одновременно с новым законом Минстрой предложил добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью о штрафах за нарушения на похоронном рынке (от 5 тыс. до 1 млн руб.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес

Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Здоровье

Эксперты рассказали о пяти правильных и здоровых перекусах

Для людей, регулярно прибегающих к голоданию, важное значение имеет здоровый перекус, способный быстро насытить организм, но при этом не приводящий к увеличению веса.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов», Азмун оформил дубль

Обновлено в 11:29
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Общество

Сайт Росстата не обновлялся несколько лет

Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Музыка

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Хоккей

Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 16:10
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В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР

Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
Обновлено в 11:06
Технологии

Скованные одной Сетью: «Известиям» рассказали о связях хакерских группировок

С помощью экспертов «Известиям» удалось составить подробную схему взаимодействия хакерских группировок.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская задумалась о третьем ребенке спустя четыре месяца после родов

Обновлено в 14:30
Баскетбол

«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА

Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие

Военные расходы России снижаются второй год подряд

Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в результате Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами и расположилась на 6-й строчке в мировом рейтинге.
Обновлено в 19:06
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Религия

В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи

Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 05:38
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро

Обновлено в 11:41
Армия и оружие

У границ РФ за неделю замечены 28 иностранных разведчиков

Истребители Воздушно-космических сил России дважды за неделю поднимались в воздух на перехват иностранных разведчиков.
Обновлено в 18:18
Футбол

Зидан раскритиковал футболистов «Реала» после поражения от «Райо Вальекано»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен игрой своих подопечных в матче с "Райо Вальекано".
Обновлено в 18:13
Экономика

Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно

Согласно проведенному для «Ленты.ру» исследованию компании «Метриум Премиум», в 2018 году в продажу в закрытом режиме поступили 46 процентов всех новых элитных проектов.
Обновлено в 17:06
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