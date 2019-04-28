Происшествия

Под Воронежем потушили горящие склады «Магнита»Московский Комсомолец 03:55

Воронежским пожарным удалось локализовать крупный пожар, который произошел в ночь на Пасху, 28 апреля в Нечаевке Новоусманского района. Там около полуночи загорелся распределительный центр торговой сети "Магнит".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Села, рядом со сгоревшим под Воронежем складом «Магнита», заволокло дымом

КП - Воронеж14:04

«Магнит» проведет проверку после пожара под Воронежем

РИА Новости05:03

Прокуратура проведет проверку пожара на распределительном центре «Магнит» под Воронежем

Обозреватель Врн09:04

Последствия масштабного пожара на складе «Магнита» сняли с высоты птичьего полета

Вести.Ru09:18

Масштабы пожара на складе «Магнита» под Воронежем показали с высоты

МОЁ! Оnline Воронеж05:07

На видео попала эвакуация сотрудников сгоревшего под Воронежем «Магнита»

Вести Воронеж12:01

В Воронежской области ликвидировали открытое горение в распределительном центре

ТАСС01:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

Обновлено в 13:43
Хоккей

Кучеров номинирован на «Харт Трофи»

НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Boeing 767 приземлился с горящим двигателем

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Баскетбол

«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА

Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Кино

Знаменитой российской комедии «Бриллиантовая рука» исполнилось 50 лет

Обновлено в 09:54
Футбол

«Реал» проиграл последней команде чемпионата Испании

Встреча 35-го тура между «Реалом» и «Райо Вальекано» состоялся на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 23-й минуте с пенальти.
Обновлено в 18:49
Политика

Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов

В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:52
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР

Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах.
Обновлено в 11:06
Политика

Эрдоган обеспечил охрану Зеленского в Турции

Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Путешествия

Евроотпуск: всё больше россиян хотят отдохнуть за границей

Россияне начали бронировать авиабилеты и покупать туры на время летних отпусков.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп

Обновлено в 15:30
Происшествия

Украинская любовница Саакашвили на Porsche врезалась в Range Rover

Украинская любовница Саакашвили на Porsche врезалась в Range Rover Инцидент произошел на 23-м километре Минского шоссе.
Обновлено в 11:48
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено в 20:50
Политика

В Испании социалисты победили на выборах в парламент

Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено в 19:53
Происшествия

В США в Балтиморе неизвестный открыл огонь у церкви: есть раненые

Обновлено в 19:29
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Обновлено в 14:21
Происшествия

Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин

Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
Обновлено вчера в 05:05
Общество

Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие

САА уничтожила трех террористов на западе Алеппо

Террористы напали на позиции военных в 360 километрах от Дамаска, в районе Фэмили-хаус на западе Алеппо.
Обновлено в 18:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное