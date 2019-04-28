Происшествия

Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»РИА Новости 02:17

В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. По словам собеседника агентства, информации о пострадавших пока нет. Пожар начался в ночь на воскресенье.
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Пожар, уничтоживший склады торговой сети «Магнит» под Воронежем, лишил работы 900 человек

КП - Воронеж02:24

При пожаре обрушилась кровля распределительного центра «Магнит» под Воронежем

Обозреватель Врн04:25

В селе под Воронежем всю ночь полыхал распределительный центр сети «Магнит»

Вести Воронежвчера в 22:13

Следователи назвали предварительные причины пожара на складе «Магнита»

Вести.Ru02:40

Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»

РИА Новости02:17

В МЧС рассказали, что осложняло борьбу с крупным пожаром на складе «Магнита»

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 23:53

В Воронежской области ликвидировали открытое горение в распределительном центре

ТАСС01:32
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Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Россия может напасть на Украину

Россия может пойти на военное вмешательство в Донбасс, если новый президент Украины попытается разрешить конфликт силовым путем.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Летевший в Бостон самолет совершил посадку в Москве

Самолет авиакомпании Emirates был вынужден совершить посадку в московском аэропорту Домодедово. Лайнер летел из Дубая в Бостон.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Telegraph сообщила о возможности новых терактов по сценарию Шри-Ланки

Разведслужбы предполагают, что боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.
Обновлено вчера в 20:55
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Общество

Пенелопа Крус – испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар»

В 2009 году Пенелопа Крус получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона» режиссера Вуди Аллена.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Коломне после пасхальной службы загорелся храм

Пожар произошел в православном храме в подмосковной Коломне сразу после пасхальной службы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:49
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Технологии

Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях

Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

Обновлено вчера в 22:45
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 02:57
Футбол

«Севилья» предложила англичанам отдать путевку в Лигу чемпионов

Командам туманного Альбиона предложили отдать четвертую путевку в Лигу чемпионов.
Обновлено в 00:34
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским

«Вышел мужчина, который стал препятствовать сотрудникам полиции, угрожал ножом, выражался в их адрес нецензурной бранью», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:06
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Здоровье

Владимирские врачи лечат тяжелые формы рака

Врачи отделения гематологии Областной клинической больницы (слева направо): Сергей Алтуфьев, Дарья Наумова, Ольга Пантелеева и Артем Кашицин В 2018-2019 годах врачи-гематологи ОКБ провели около 20 телемедицинских консультаций со специалистами федеральных клиник по вопросам лечения и диагностики пациентов с тяжелыми формами гематологических заболеваний.
Обновлено в 03:37
Наука

Манипулятор со структурой позвоночника научили сопротивляться кручению

Структура из чередующихся 3D-печатных «позвонков» позволяет манипулятору изгибаться в двух направлениях и сопротивляться кручению.
Обновлено 26 апреля в 12:40
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
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