Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиковРИА Новости 00:33
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
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В Кольчугине в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое боевиков
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Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области
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