Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собойREGNUM 07:00
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Убийства были совершены с использованием топора.
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
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Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
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Происшествия
Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от сотрудников СБУ
В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины.
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Футбол
Уфа — Ростов 2:0
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Иорданские F-16 разлетаются по частным армиям
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При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Центр занятости столицы с начала лета трудоустроил 1500 москвичей
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Обновлено в 05:25
Происшествия
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В момент аварии в автобусе находились 55 человек. Пострадали 33 человека, одна пассажирка погибла.
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Кино
Завершение «Игры престолов» стало для Джорджа Мартина избавлением
Автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него настоящим избавлением, так как он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
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Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
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В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Обновлено в 09:00
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Музыка
Скончался народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Скончался заслуженный артист СОАССР, народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов.
Обновлено в 02:52
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
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Обновлено в 09:00
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Футбол
Дзюбу могут дисквалифицировать за слова о позорном судействе
Обновлено в 08:00
Кино
Мартин Фриман высказался по поводу продолжения съемок сериала «Шерлок»
Известный актер Мартин Фриман высказал мысли относительно продолжения съемок сериала «Шерлок», об этом 18 августа сообщает издание Collider.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue
Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
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Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Кристал Пэлас»
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Обновлено в 11:03
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58