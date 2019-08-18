Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Убийства были совершены с использованием топора.

Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Футбол «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Брестом» «Сент-Этьен» не смог победить «Брест» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Происшествия Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от сотрудников СБУ В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины.

Происшествия При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.

Общество Центр занятости столицы с начала лета трудоустроил 1500 москвичей Центр занятости «Моя карьера» для молодых родителей, пенсионеров и начинающих специалистов заработал в Москве с начала июня.

Происшествия Состояние нескольких пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось В момент аварии в автобусе находились 55 человек. Пострадали 33 человека, одна пассажирка погибла.

Кино Завершение «Игры престолов» стало для Джорджа Мартина избавлением Автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него настоящим избавлением, так как он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

Происшествия В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".

Музыка Скончался народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов Скончался заслуженный артист СОАССР, народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов.

Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Происшествия Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).

Авто Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей Российский бренд представительских автомобилей Aurus готовится к официальным продажам своих двух моделей - седана Senat S600 и лимузина Senat L700.

Кино Мартин Фриман высказался по поводу продолжения съемок сериала «Шерлок» Известный актер Мартин Фриман высказал мысли относительно продолжения съемок сериала «Шерлок», об этом 18 августа сообщает издание Collider.

Шоу-бизнес В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.

Армия и оружие В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Политика Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.