Происшествия
Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным масломBFM.ru 03:41
Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Читать в источнике
Оценить207
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Локомотив» отказался от приглашения Балотелли ради Рибери
Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321
В Сети опубликованы видеозаписи взлета и посадки пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой
Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.
Обновлено в 00:38
Футбол
Тарасов назвал Фарфана жадным, а Баринова — отморозком
Обновлено в 04:03
Происшествия
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
Обновлено в 05:23
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Общество
Росгвардия прокомментировала вакансию снайпера для митингов
В Росгвардии назвали фейком вакансию снайпера для охраны массовых акций.
Обновлено в 05:35
Наука
Женщины пимбве выигрывают от нескольких браков
Два американских антрополога установили, что в восточноафриканских обществах женщины выигрывают от нескольких браков, а мужчины — нет.
Обновлено 14 августа в 13:11
Происшествия
Ребенок утонул в придорожной канаве в Подмосковье
Трехлетняя девочка, оставшись без присмотра, выбралась с территории частного дома на улицу и утонула в уличном туалете.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Экономика
Минимальный размер оплаты труда могут повысить с 1 января 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года может составить 12 130 рублей против нынешних 11 280 рублей, соответствующий проект Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Макгрегор вмазал по лицу пенсионеру, который отказался пить его виски
Обновлено вчера в 05:28
Игры
Mail.Ru Group анонсировала запуск глобальной игровой платформы
Как пояснил РБК руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников, запуск собственной международной игровой платформы — это часть глобальной бизнес-стратегии, которая позволит компании укрепить позиции на западных рынках, а также в азиатском регионе, где MY.GAMES присутствует через партнерство с китайским разработчиком iDreamSky.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм, которые позволят заменить некоторые иностранные образцы, используемые в армии и спецслужбах РФ.
Обновлено в 06:07
Финансы
ЦБ повысил курс доллара до 65,9 рублей
Курс евро опустился на 21 коп. до 73,19 руб. Цена на нефть Brent увеличилась на 1,1%, до 58,86 доллара за баррель.
Обновлено в 07:04
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Авто
В России запретят старые автомобили
Обновлено 14 августа в 02:42
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 могут посетить gamescom 2019
Денис Рудой опубликовал фотографию рюкзака, на котором изображена символика S.T.A.L.K.E.R. 2 и написал «Готов к #gamescom».
Обновлено в 07:25
Авто
В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada 4x4
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
За время перемирия каратели 140 раз обстреливали ДНР
Вступившее в силу 21 июля перемирие на Донбассе украинские оккупационные войска успели нарушить 140 раз.
Обновлено в 06:30
Экономика
В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страны
В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka).
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В московской полиции начались массовые сокращения
В Москве начали массово выводить за штат сотрудников нескольких крупных оперативных подразделений городской полиции.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Стало известно о работе С-400 на территории Сирии
Известно, что каждый из поставленных дивизионов состоит из восьми пусковых установок.
Обновлено в 07:12